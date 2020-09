Слайд 1

Заполните таблицу: 1 4 7 12 20 1 4 7 12 20 7 10 13 18 26 6 24 42 72 120

Слайд 2

Если c = 20, d = 4, то 2 c – 10 d = 2 · 20 – – 10 · 4 = 0 . Ответ: 0 . 2) Если x = 2, y = 5, то 15 · 2 + 3 · 5 = 45 . Ответ: 45. Вычислите значение выражения 2 c – 10 d при c = 20 , d = 4. 2. Вычислите значение выражения 15 x + 3 y при x = 2 , y = 5 .

Слайд 3

Точка К лежит на отрезке АВ . Найдите длину отрезка АК , если АВ = х см, КВ = 3 см. Составьте выражение и найдите его значение при х = 12; 9. А В К Если х = 12, то х – 3 = 12 – 3 = 9 (см ). Ответ: АК = 9 см . ?см Если х = 9, то х – 3 = 9 – 3= 6 (см). Ответ: АК = 6 см . x 3 см

Слайд 4

Точка К – середина отрезка АВ . Найдите длину отрезка АВ , если КВ = х см. Составьте выражение и найдите его значение при х = 3; 5. А В х см Если х = 3, то 2 х = 2  3 = 6 (см). Ответ: АВ = 6 см. Если х = 5, то 2 х = 2  5 = 10 (см). Ответ: АВ = 10 см. ?см 2 х К

Слайд 5

Найдите периметр треугольника АВС , если АВ = 13 см, ВС = с см, АС = d см. Составьте выражение и найдите его значение при: 1 вариант 2 вариант с = 10 и d = 8 с = 5 и d = 12 13 + с + d 31 3 0 А В С 13 с d