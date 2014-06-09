Слайд 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Группа из трёх цифр в записи многозначного числа. К Л А С С

Слайд 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Часть прямой, ограниченная двумя точками. Л А С С О Т Р Е З О К К

Слайд 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Наименьшее натуральное число. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н

Слайд 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Общая точка двух сторон треугольника. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А

Слайд 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Наименьшее двузначное число. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я

Слайд 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Основное понятие в математике. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л

Слайд 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Название чисел, с помощью которых мы считаем предметы. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е

Слайд 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Единица измерения длины. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е И Т Н А С М Е Т Р

Слайд 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Наименьшее четырёхзначное число. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е И Т Н А С М Е Т Р С Ы Т Ч А Я

Слайд 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Четырёхугольник . Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е И Т Н А С М Е Т Р С Ы Т Ч А Я А В Т К Д Р А

Слайд 11

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