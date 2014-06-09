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ФГОС презентации к урокам математики в 5 классе по учебнику Виленкина 1 полугодие
презентация к уроку по алгебре (5 класс) по теме
Презентации к урокам математики в 5 классе по учебнику Виленкина (1 полугодие)
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Слайд 110 000 100 000 1 000 100 10 1 Класс миллионов Класс тысяч Класс единиц сот. дес. ед. сот. дес. ед. сот. дес. ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 000 100 000 000 10 000 000 Классы натуральных чисел
Слайд 2
Самостоятельная работа Вариант 1 1. Число 10 023 читается: а) одна тысяча двадцать три; б) десять тысяч двадцать три; в) сто двадцать три. 2. Число шестьсот восемь миллионов семьдесят тысяч записывается: а) 608 070 000; б) 60 870 000; в) 60 807 000. 3. Число, содержащее 7 сотен тысяч, 8 десятков и 5 единиц, это: а) 70 085; б) 700 805; в) 700 085. Вариант 2 1. Число 50 203 читается: а) пять тысяч двести три; б) пятьдесят тысяч двадцать три; в) пятьдесят тысяч двести три. 2. Число семьсот два миллиона семьдесят два записывается: а) 70 200 072; б) 702 000 072; в) 702 072. 3. Число, содержащее 6 сотен тысяч, 3 десятка и 4 единицы, это: а) 600 034; б) 60 034; в) 600 304.
Слайд 3
Ответы: Вариант 1 Число 10 023 читается: б) десять тысяч двадцать три. 2. Число шестьсот восемь миллионов семьдесят тысяч записывается: а) 608 070 000. 3. Число, содержащее 7 сотен тысяч, 8 десятков и 5 единиц, это: в) 700 085. Вариант 2 1. Число 50 203 читается: в) пятьдесят тысяч двести три. 2. Число семьсот два миллиона семьдесят два записывается: б) 702 000 072. 3. Число, содержащее 6 сотен тысяч, 3 десятка и 4 единицы, это: а) 600 034.
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Слайд 1Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический период. Все вокруг нас – геометрия. Ле Корбюзье
Слайд 2
1. Нарисуйте в тетради две точки. 2. Обозначьте их буквами А и В . А В 3. Соедините точки А и В разными способами. АВ – отрезок Часть прямой, ограниченная двумя точками. Точки А и В – концы отрезка. Запись АВ или ВА.
Слайд 3
Определите, какие из точек лежат на отрезке АВ, а какие не лежат. В А С М О К D N
Слайд 4
Определите, какие из точек лежат на отрезке АВ, а какие не лежат.
Слайд 5
Сколько на рисунке отрезков? Запишите их. N K F D E M Q C 12
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Слайд 1Сколько на рисунке отрезков? Назовите их. B A R O H P T Назовите точки, принадлежащие отрезку ТО. Точки, не принадлежащие этому отрезку. Какие точки лежат между точками Р и В ?
Слайд 2
Инструменты, необходимые на уроке
Слайд 3
Сравнение отрезков
Слайд 4
Отрезки сравнивают наложением одного отрезка на другой. С помощью измерителя. Сравнение отрезков МК = С D ЕН < EF М K C D H E F
Слайд 5
1 км = 1 000 м = 10 000 дм = 100 000 см 1 м = 10 дм = 100 см = 1 000 мм 1 дм = 10 см = 100 мм 1 см = 10 мм Начертите отрезок CD = 6 см 8 мм. Отметьте на нём точку А так, чтобы АС = 4 см 3 мм. Чему равна длина отрезка А D ?
Слайд 6
Выбери и укажи правильный вариант ответа: 10 км 15 м 10 015 м 1 015 м 10 150 м
Слайд 7
Выбери и укажи правильный вариант ответа: 3 км 7 дм 3 070 дм 30 007 дм 30 070 дм
Слайд 8
Выбери и укажи правильный вариант ответа: 3 м 2 дм 4 см 3 240 мм 3 204 мм 3 024 мм
Слайд 9
Интернет-источники http :// office.microsoft.com/ ru /images/ results.aspx?qu =% D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B • A%D1%83%D0%BB%D1%8C&ex=2#ai:MC900437094 | (циркуль ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88&ex=1#ai:MC900232723|mt:1| (карандаш с линейкой) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0&ex=1#ai:MC900305509| ( ручка ) http://www.diafilms.ru/index.php?id=7&type=list&gr=0&pg=25 (слайд 4)
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Слайд 1Выразите длины отрезков В метрах В сантиметрах I вариант II вариант 5 км = 3 500 см = 2 км 250 м = 18 920 дм = 27 км 5 м = 19 км 600 см = 5 м 3 см = 3 010 м = 4 км 100 м = 17 дм 5 см = 9 м 8 дм = 7 км 7 см = 5 000 м 35 м 2 250 м 1 892 м 27 005 м 19 006 м 503 см 301 000 см 410 000 см 175 см 980 см 700 007 см
Слайд 2
Старинные меры длины Косая сажень (248 см)
Слайд 3
Старинные меры длины Маховая сажень ( 176 см)
Слайд 4
Старинные меры длины Локоть (45 см)
Слайд 5
Вопросы для повторения Выразите высоту терема, равную 3 косым саженям. Длину отреза полотна, равную 15 локтям. Ширину горницы, равную 2 маховым саженям и 3 локтям.
Слайд 6
496 см. 744 см. 487 см. 675 см. 644 см. Найдите правильные ответы:
Слайд 7
Треугольник Отрезки АВ , ВС , АС вместе составляют треугольник. Точки А , В , С – вершины треугольника. Отрезки АВ , ВС , АС – стороны треугольника. А В С
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Слайд 1ФЛАГ РОССИИ
Слайд 2
Флаги стран Европы, где встречаются три цвета: белый, синий, красный. НИДЕРЛАНДЫ ФРАНЦИЯ ЮГОСЛАВИЯ
Слайд 3
Таблица вариантов КБС КСБ БСК БКС СБК СКБ
Слайд 4
ДЕРЕВО ВАРИАНТОВ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ СИНИЙ Б С С К Б К Правило умножения 1 полоса – 3 способа. 2 полоса – 2 способа. 3 полоса – 1 способ. 3 ∙ 2 ∙ 1 = 6. Ответ: 6 способов.
Слайд 5
Ослик Иа решил пригласить к себе на день рождения Винни-Пуха, Сову, Пятачка, Кота Матроскина , Шарика, Дядю Фёдора и почтальона Печкина. Сколько существует вариантов последовательного написания пригласительных билетов, если учесть, что Шарик, Кот Матроскин и Дядя Фёдор живут в одном доме и получат один пригласительный билет, а Сова получила приглашение в устной форме ?
Слайд 6
Введём обозначения: Винни-Пух Пятачок Дядя Фёдор Почтальон Печкин В П ДФ ПП 1 пригл. 2 пригл. 3 пригл. ДФ 4 пригл. ПП ДФ В П ДФ ПП ПП П П ДФ ПП ДФ ПП В ДФ В ПП В П ПП В П ДФ П П ПП ДФ В Варианты: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ДФ П ПП В ДФ ПП В П ПП В П ДФ ДФ ПП П ПП ДФ П ДФ ПП В ПП В В ПП ПП П В ДФ П ПП П ДФ В П
Слайд 7
Ослик, ожидая гостей, приготовил на обед борщ, вермишелевый суп, три вторых блюда и пять напитков. Сколькими способами гости могут выбрать себе обед, состоящий из первого, второго и третьего блюд? Решение: Первое блюдо может быть выбрано двумя способами. Второе блюдо – тремя способами. Третье блюдо – пятью способами. По правилу произведения получаем: 2 3 5 = 30 (способов). Ответ: 30 способов.
Слайд 8
Перед отъездом почтальон Печкин должен успеть разнести письма в 7 различных учреждений. Сколько маршрутов для него существует? Решение: По правилу произведения получаем: 7 6 5 4 3 2 1 = 5 040 (способов ). Ответ: 5 040 способов.
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Слайд 1Нуль измерений точка Одномерное пространство Отрезок – линейная фигура + длина
Слайд 2
А В Прямая AB Отрезок АВ
Слайд 3
А Луч
Слайд 4
Нуль измерений точка Двухмерное пространство Квадрат – плоская фигура + длина + ширина Одномерное пространство Отрезок – линейная фигура
Слайд 5
А M G R Q F N E B C D
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Слайд 1М В С D А
Слайд 2
Прямая делит плоскость на части . 2 А В
Слайд 3
Две пересекающиеся прямые делят плоскость на части . 4 А В С D О
Слайд 4
Три пересекающиеся в одной точке прямые делят плоскость на частей. 6 А В С D О K Т
Слайд 5
1. Выберите и укажите правильный вариант ответа. Прямые AB и CD : В А С D Пересекаются Не пересекаются
Слайд 6
2. Выберите и укажите правильный вариант ответа. Прямая AB и отрезок CD : В А С D Пересекаются Не пересекаются
Слайд 7
3. Выберите и укажите правильный вариант ответа. Лучи AB и CD : В А С D Пересекаются Не пересекаются
Слайд 8
5. Выберите и укажите правильный вариант ответа. Лучи AB и D С : В А С D Пересекаются Не пересекаются
Слайд 9
6. Выберите и укажите правильный вариант ответа. Отрезок AB и луч D С : В А С D Пересекаются Не пересекаются
Слайд 10
Интернет-источник http :// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=2#ai:MC900338106|mt:1| (мальчик)
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Слайд 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Группа из трёх цифр в записи многозначного числа. К Л А С С
Слайд 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Часть прямой, ограниченная двумя точками. Л А С С О Т Р Е З О К К
Слайд 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Наименьшее натуральное число. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н
Слайд 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Общая точка двух сторон треугольника. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А
Слайд 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Наименьшее двузначное число. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я
Слайд 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Основное понятие в математике. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л
Слайд 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. Название чисел, с помощью которых мы считаем предметы. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е
Слайд 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Единица измерения длины. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е И Т Н А С М Е Т Р
Слайд 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Наименьшее четырёхзначное число. Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е И Т Н А С М Е Т Р С Ы Т Ч А Я
Слайд 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Четырёхугольник . Л А С С О Т Р Е З О К К О Д И Н В Е Р Ш И Н А Д Е Ь Т С Я Ч И С О Л Ь Л А Р Т А Н У Ы Н Е И Т Н А С М Е Т Р С Ы Т Ч А Я А В Т К Д Р А
Слайд 11
Интернет-источник http :// www . vector . tver . ru / rusmult _ files / original _ images / p 0000047. jpg (звездочёт)
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Слайд 1Шкала Длины отрезков измеряют линейкой. На линейке нанесены штрихи . Они разбивают линейку на равные части. Эти части называют делениями. Все деления линейки образуют шкалу .
Слайд 2
Где встречаются шкалы Линейки Рулетки Весы Барометры Динамометры Термометры и др. приборы
Слайд 3
Динамометр Динамометр (силомер) – прибор для измерения силы. Динамометры разделяют по принципу действия на механические (пружинные или рычажные), гидравлические и электрические, по назначению – на образцовые и рабочие (общего назначения и специальные).
Слайд 4
Штангенциркуль Штангенциркуль – универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.
Слайд 5
Координатный луч Х О 0 1 2 3 4 5 6 9 8 7 10 11 Е ОЕ – единичный отрезок.
Слайд 6
Координаты точек Х О 0 1 2 3 4 5 6 9 8 7 10 11 Е Числа 0, 1, 2, 3, …, соответствующие точкам O , E , A , B , C , D , …, называют координатами этих точек. Пишут: O (0), E (1), A (2), B (3), C (4), D (5) и т. д . А В С D
Слайд 7
Интернет-источники http://www.vector.tver.ru/tools_02_files/original_images/p0000000.jpg (рулетка ) http://www.informat.ru/catalog/9277/978086/ (линейка ) http://www.vector.tver.ru/tools_02_files/original_images/p0000052.jpg (штангенциркуль ) http://zvt.org.ua/wp-content/uploads/2009/07/%D0%94%D0%9F%D0%A31.jpg ( динамометр ) http://www.home-tech.com.ua/images/big/b911-1442-1.jpg (весы ) http://24zon.com/images/201111/source_img/p-8209.jpg (термометр ) http://bazis-ufa.ru/products_pictures/19dinamometr10x5H100411.jpg (динамометры)
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Слайд 160 100 50 20 4 + 40 : 2 − 30 : 5 70 20 100 5 60 − 50 − 5 : 20 + 55 35 5 60 15 9 : 7 · 12 : 4 − 6
Слайд 2
Заполните пропуски: 18 км = м 2 км 500 м = м 2 км 3 м = м 120 дм = м 200 мм = см 30 м = см 40 дм = см 8 дм 6 см = см 478 мм = см мм 18 000 2 500 2 003 1 200 20 3 000 400 86 47 8
Слайд 3
1т = 1 000 кг 1ц = 100 кг 1т = 10 ц 8 т = 8 000 кг = 80 ц 32 000 кг = 32 т = 320 ц 1кг = 1 000 80 кг = 80 000 г 7 000 кг = 70 ц г
Слайд 4
0 10 2 11 3 28 Найдите цену деления:
Слайд 5
0 1 K С Е D S K (1) , E (6), D (7), S (9), C (3) Запишите координаты точек K , E , D , S , C . x
Слайд 6
1 . Начертите прямую М N и два луча АВ и С D так, чтобы лучи пересекались, но не пересе - кали прямую. 2 . Отметь четыре точки А , В , С , D так, чтобы луч АВ пересекал прямую С D , а луч С D не пересекал прямую АВ . Ответ Ответ
Слайд 7
М N A B C D
Слайд 8
A B C D
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Слайд 8
Перевозка пассажиров транспортом общего пользования в России Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Млн чел. 47 885 48 114 46 283 45 037 45 412 45 817
Слайд 9
Производство овощей в России, млн т Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Картофель 38,3 37,7 33,8 39,9 38,7 37,0 Овощи 10,0 9,8 9,6 11,3 10,7 11,1 Динамика производства картофеля и овощей в России, 2006 – 2011 гг.
Слайд 10
Составьте диаграмму к данной задаче Имя ученика Время на дорогу до школы Таня 10 мин Саша 25 мин Оля 15 мин Игорь 30 мин Миша 15 мин
Слайд 12
По данным таблицы составьте условие задачи и постройте линейную диаграмму «Космос» «Спорт» «Города» Всего Саша 28 73 96 Сережа 62 39 119 Всего
Слайд 13
По данным таблицы составьте условие задачи и постройте линейную диаграмму Белый Серый Оранже -вый Всего Большой Маленький Всего
Слайд 14
Яблоки Апельсины Лимоны Итого Понедельник 720 654 15 Вторник 1 250 340 28 Среда 650 920 35 Четверг 945 1 060 30 Пятница 855 1 153 52 Суббота 1 036 715 43 Итого По данным таблицы составьте условие задачи и постройте линейную диаграмму
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Слайд 1Цена одного деления шкалы на рисунке составляет: а) 2 ˚С; б) 4 ˚С; в) 1 ˚С. 0 20 ˚С
Слайд 2
2. Сколько весит груз: а) 3 кг; б) 600 г; в) 1 кг 500 г. 0 5 кг
Слайд 3
3. На рисунке единичным отрезком является: а) отрезок АС ; б) отрезок ОА ; в) отрезок ВС . О В А С 1 2
Слайд 4
4. Расстояние ОА на числовом луче равно 250 см. Длина единичного отрезка равна: а) 5 см; б) 2 см; в) 1 см. 0 А О 50
Слайд 5
5. Начертите в тетради отрезок, длина которого равна 18 клеткам. У одного конца отрезка поставьте цифру «0». Считая, что единичный отрезок равен двум клеткам, у другого конца отрезка надо поставить цифру : а) 18; б) 9; в) 8.
Слайд 6
6. Координатный луч – это: а) луч с произвольно нанесёнными на него штрихами; б) бесконечная шкала; в) часть шкалы.
Слайд 7
7. Точка А , отмеченная на координатном луче, имеет координату: а) 10; б) 5; в) 8. 0 6 А
Слайд 8
8. На рисунке координаты точек А и С : а) А (2) и С (4); б) А (4) и С (10); в) А (2) и С (5). 0 1 А С
Слайд 9
При счёте натуральные числа называют по порядку : 1, 2, 3, 4, 5, 6… Из двух натуральных чисел меньше то, которое при счёте называют раньше, и больше то, которое называют позже: число 4 меньше числа 7 , число 79 больше числа 45 .
Слайд 10
Сравнение с помощью координатного луча Точка с меньшей координатой лежит на координатном луче левее точки с большей координатой. Точка А (2) лежит левее Т (5) . Число 2 меньше числа 5. Нуль меньше любого натурального числа. О Е А В 1 2 3 4 5 6 0 С Т Р • Х
Слайд 11
Знаки неравенств Результат сравнения двух чисел записы-вают в виде неравенства , применяя знаки больше ( > ) и меньше ( < ). Например: 4 > 0; 9 < 34. Число 3 больше числа 1 и меньше числа 6 . Это записывают в виде двойного неравен- ства : 1 < 3 < 6.
Слайд 12
Многозначные числа сравнивают по количеству знаков в числе: 17 < 678; 8 905 > 1. Если количество знаков одинаковое, то по разрядно: 567 > 563; 8 730 < 8 764 . Знаками > и < обозначают также и результат сравнения отрезков: - если отрезок АВ короче отрезка С D , то пишут АВ < С D ; - если отрезок АВ длиннее отрезка С D , то пишут АВ > С D .
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Слайд 12+3 Составить сумму – значит выполнить сложенье; Словечко «и» найдет здесь примененье. Как мы одной рукой другую вытираем, Так действием одним другое проверяем. 1
Слайд 2
Сложение – одно из арифметических действий. С его помощью можно найти последующее число для любого натурального числа Ребята, как мы можем это сделать?
Слайд 3
Если прибавить к натуральному числу единицу, то получится следующее за ним число 5 + 1 = 6 4 + = 5 + 1 = 10 + 1 = 346 1 9 345
Слайд 4
35 + 12 = Числа 35 и 12 – слагаемые. Число 47 – сумма 47
Слайд 5
0 1 2 3 4 5 6 7 х Сложение чисел можно изобразить на координатном луче + 4 1 + 4 = 5 0 1 2 3 4 5 6 7 х + 3 2 + 3 = 5
Слайд 6
Изобразите сложение на координатном луче 0 1 2 3 4 5 6 7 х + 3 Ответ 3 + 3 = 6
Слайд 7
Изобразите сложение на координатном луче 0 1 2 3 4 5 6 х + 4 Ответ 1 + 4 = 5 0 1 2 3 4 5 6 х + 1 1 + 4 = 5 Какой можно сделать вывод?
Слайд 8
Сумма чисел не изменяется при перестановке слагаемых Переместительное свойство сложения 3 + 4 = 7 4 + 3 = 7
Слайд 9
Изобразите сложение на одном координатном луче 0 1 2 3 4 5 6 7 х + 3 Ответ 2 + 3 = 5 5 + 1 = 6 + 1 (2 + 3) + 1 = 6 + (3 + 1) 2 + (3 + 1) = 6
Слайд 10
Чтобы прибавить к числу сумму двух чисел , можно сначала прибавить первое слагаемое , а потом к полученной сумме – второе слагаемое Сочетательное свойство сложения 3 + (8 + 6) = 3 + 14 = 17 (3 + 8) + 6 = 11 + 6 = 17
Слайд 11
Найдите сумму чисел 0 + 1 = 4 + 0 = 12 + 0 = 0 + 34 = 4 12 1 34
Слайд 12
0 1 2 3 4 5 6 7 х + 0 3 + 0 = 3 От прибавления нуля число не изменяется
Слайд 13
Сумму длин сторон многоугольника называют периметром этого многоугольника А В С 3 см 2 см 5 см P = А B + BC + AC P = 2 + 5 + 3 = 10 см
Слайд 14
Вычислите сумму, выбирая удобный порядок действий 33 + 48 + 67 + 52 = = (33 + 67) + (48 + 52) = = 100 + 100 = 200
Слайд 15
Вычислите: 45 + 23 + 25 + 77 = 158 + 433 + 12 + 67 = 170 = (158 + 12) + (433 + 67) = = 170 + 500 = 670
Слайд 16
+ 999 13 45 20 104 86 235 23 147 Как быстро найти сумму чисел? 1234 1022 1044 1103 1019 1146 1012 1085
Слайд 17
10209 + _______ *5*8 5*3* 750*814* *2*6*9*1 + _______ 10*597*75 Замените звёздочки так, чтобы получились правильно выполненные примеры 6 1 7 4 2 7 3 8 5 3 0 4
Слайд 18
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0&ex=2#ai:MC900434810|mt:1| (книги ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ex=2#ai:MC900349093|mt:1| ( девочка ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| (мальчик)
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Слайд 1Математический диктант Вариант 1 Вариант 2 1. Как называется результат сложения? 1. Как называются числа, которые складывают? 2. Чему равна сумма чисел 3 367 и 4 633? 2. Чему равна сумма чисел 8 549 и 2 451? 3. Чему равна сумма 4 356 и 0? 3. Чему равна сумма 0 и 5 667? 4. Запишите все натуральные числа, которые больше 13, но меньше 16 4. Запишите все натуральные числа, которые больше 16, но меньше 19 5. Найдите периметр треугольника со сторонами 13, 15 и 17 см 5. Найдите периметр треугольника со сторонами 19, 22 и 21 см
Слайд 2
Расставь в квадратах девять цифр, чтобы сумма их на каждой стороне была равна 20.
Слайд 3
Интернет-источник http://www.vector.tver.ru/rusmult_files/original_images/p0000047.jpg (звездочёт)
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Слайд 1Определите неизвестное число. Как вы его получили? 1 3 6 10 15 ? 20 21 19
Слайд 2
Заполните схему 72 8 3 0 8 0 1 5 0 1 5 : 9 + 2 2 5 : 10 + 65
Слайд 3
90 60 120 45 9 63 + 30 : 2 - 15 : 5 7 Заполните схему
Слайд 4
1, 4, 7, 10… 0, 1, 2, 3… 1, 2, 3, 4… Найдите среди предложенных рядов чисел натуральный
Слайд 5
14, 26, 84, 97, 105… 25, 38, 45, 73, 22… 215, 96, 58, 36, 12… Укажите числа, расположенные в порядке возрастания
Слайд 6
3 км 10 м < 3 000 м 3 км 10 м = 3 000 м 3 км 10 м > 3 000 м Выберите правильный ответ, сравнив числа и величины 3 км 10 м и 3 000 м
Слайд 7
5 ч < 300 мин 5 ч = 300 мин 5 ч > 300 мин Выберите правильный ответ, сравнив числа и величины 5 ч и 300 мин
Слайд 8
5 555 > 55 555 322 > 325 3 624 < 3 624 Найдите и исправьте ошибки 15 024 > 15 204 < < = <
Слайд 9
Интернет-источники http://www.vector.tver.ru/rusmult_files/original_images/p0000047.jpg ( звездочёт ) http://www.vector.tver.ru/rusmult_files/original_images/p0000002.jpg (Вовка)
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Слайд 1Рассмотрим задачу: Машу угостили орешками в количестве 20 штук. Маша с друзьями съели 12 штук. Сколько орешков осталось у Маши? Понятно, что если к оставшемуся количеству добавить 12 орешков, их снова станет 20. Значит, нам известны одно слагаемое, сумма, а второе слагаемое надо найти.
Слайд 2
Вычитание – это действие , с помощью которого по сумме и одному из слагаемых находят другое слагаемое. 20 – 12 = 8. Так как 8 + 12 = 20 и 20 – 8 = 12.
Слайд 3
Вычитание – это действие, обратное сложению. 20 – 12 = Уменьшаемое Вычитаемое Разность 8
Слайд 4
Найдите разность: 18 – 6 = 24 – 5 = 43 – 30 = 88 – 27 = 61 13 19 12 Что показывает разность двух чисел? Что можно сказать, сравнивая уменьшаемое и вычитаемое?
Слайд 5
Если мы используем натуральные числа, то уменьшаемое обязательно должно быть больше вычитаемого . Разность двух чисел показывает, на сколько уменьшаемое больше вычитаемого, иными словами, на сколько вычитаемое меньше уменьшаемого.
Слайд 6
Вычитание чисел можно изобразить на координатном луче. 0 1 2 3 4 5 6 7 х – 2 6 – 2 = 4 0 1 2 3 4 5 6 7 х – 4 6 – 4 = 2
Слайд 7
Выполните действия на координатном луче: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 х + 6 – 6 2 + 6 = 8 – 6 = 2 8
Слайд 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 х – (3 + 1) – 1 – 3 6 – (3 + 1) = 6 – 4 = 2 (6 – 3) – 1 = 3 – 1 = 2 Для того чтобы вычесть сумму из числа, можно сначала вычесть из этого числа первое слагаемое, а потом из полученной разности – второе слагаемое.
Слайд 9
(5 + 3) – 2 = 8 – 2 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 х + 3 – 2 6
Слайд 10
(5 + 4) – 2 = 9 – 2 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 х – 2 5 + (4 – 2) = 2 + 5 = + 5 7 7
Слайд 11
(5 + 4) – 2 = 9 – 2 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 х – 2 5 + (4 – 2) = 2 + 5 = + 4 (5 – 2) + 4 = 3 + 4 = Какой вывод можно сделать? 7 7 7
Слайд 12
Чтобы из суммы вычесть число, можно вычесть его из одного слагаемого, а к полученной разности прибавить другое слагаемое. (5 + 4) – 2 = (5 – 2) + 4 = 7
Слайд 13
1 – 0 = 24 – 0 = 12 – 0 = 71 – 0 = 71 12 24 1 Найди разность чисел: Какой вывод можно сделать?
Слайд 14
Если из числа вычесть нуль, оно не изменится. 0 1 2 3 4 5 6 7 х 3 – 0 = 3 – 0
Слайд 15
1 – 1 = 45 – 45 = 11 – 11 = 72 – 72 = Найдите разность чисел: Какой вывод можно сделать? 0 0 0 0
Слайд 16
Если из числа вычесть это число, получится нуль. 0 1 2 3 4 5 6 7 х 4 – 4 = 0 – 4
Слайд 17
Реши удобным способом: 97 – (37 + 47) = 78 – (18 + 33) = 125 – (85 + 19) = (317 + 33) – 47 = (528 + 94) – 74 = (96 + 236) – 76 = 13 27 21 303 548 256
Слайд 18
Американская северная ездовая собака, способная даже в самых суровых погодных условиях перевозить тяжёлые и габаритные грузы на достаточно большие расстояния, благодаря своей невероятной выносливости и силе получила прозвище «снежный поезд» Севера . Во время Второй мировой войны эта порода собак принимала в ней активное участие, что чуть не привело к ее исчезновению. Но в 1947 году порода возродилась. С 2010 года эта порода собак является официальным символом штата Аляска. Определить породу этой собаки вы сможете, если выполните задание… Задачка для тех, кто любит животных
Слайд 19
1 175 + 88 + 12 + 3 825 = М 1 053 – 471 + 2 704 = Л 887 – 514 + 107 = У 1344 – 505 – 224 = Т 22 302 + 629 – 10 62 = А 5 100 3 286 480 615 21 869 Найдите значения выражений и первую цифру получившегося числа замените соответствующей буквой, а эти буквы запишите в «окошечки» лабиринта
Слайд 20
1 175 + 88 + 12 + 3 825 = М 1 053 – 471 + 2 704 = Л 887 – 514 + 107 = У 1 344 – 505 – 224 = Т 22 302 + 629 – 1 062 = А 5 100 3 286 480 615 21 869 5 2 3 2 5 4 6 Аляскинский маламут М А Л А М У Т
Слайд 22
Задача Точка С лежит на отрезке АВ . Найдите длину отрезка АС , если АВ = 28 см, а СВ = 19 см. А В С 28 см 19 см ? Решение: 28 – 19 = 9 (см) Ответ: АС = 9 см.
Слайд 23
Задача С двух участков земли собрали 75 мешков картофеля. С первого участка собрали 44 мешка. На сколько мешков картофеля меньше собрали со второго участка, чем с первого? Решение: 75 – 44 = 1) 2) 44 – 31 = 31 13 (мешок) картофеля собрали со второго участка Ответ: со второго участка собрали на 13 мешков картофеля меньше.
Слайд 24
Задача Периметр четырёхугольника АВС D равен 100 см. Сторона АВ – 41см, сторона ВС короче стороны АВ н а 18 см, но длиннее С D на 6 см. Найдите длину стороны А D . Р = 100 см АВ = 41 см ВС < AB на 18 см ВС > CD на 6 см AD – ?
Слайд 25
1) 41 – 18 = (см) ─ длина ВС 2) 23 – 6 = 3) 100 – (41 + 23 + 17) = Решение: 23 17 (см) ─ длина CD 19 (см) Ответ: AC = 19 см.
Слайд 26
Вместо звёздочек поставьте цифры, чтобы получилось верное равенство. *56 - _______ 8*2 43* 6 9 4 *3*46 *7*8 - _______ 1651* 8 2 2 6 2
Слайд 27
Интернет-источники http://gavmiy.ru/content/malamut-istoriya-vozniknoveniya-porody (слайд 18 ) http://gavmiy.ru/content/malamut-kharakteristiki-porody (слайд 21)
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Слайд 1Пусть каждый день и каждый час Вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, А сердце умным будет. С. Маршак Девиз урока
Слайд 2
Замените высказывание одним словом: Сумма длин сторон многоугольника. ( Периметр.) 2) Произведение скорости на время. ( Расстояние.) 3) Произведение длины на ширину. ( Площадь.) Разминка « Блицопрос »
Слайд 3
Приведите примеры записи высказываний Периметр : Расстояние : Площадь : – п ериметр треугольника – п ериметр прямоугольника – п ериметр квадрата – площадь квадрата – площадь прямоугольника
Слайд 4
I группа 8 + b 5 c , 2 p ( k + 12) – 4 x + y II группа 16 – 6 10 (19 – 14) + 18 На какие группы можно разделить выражения? 8 + b; 16 – 6 10; 5 c ; ( k + 12) – 4; 2 p ; x + y ; (19 – 14) + 18.
Слайд 5
Числовое выражение – это такое выражение, которое составлено из чисел , знаков математических действий и скобок. Сформулируйте, какое выражение называют числовым? Приведите примеры.
Слайд 6
Буквенные выражения – это выражения, составленные из чисел, букв, знаков математических действий и скобок. Сформулируйте, какое выражение называют буквенным? (Выражением с переменной.)
Слайд 7
Что означают записи под таблицей? Цена Количество Стоимость р. 4 кг ? 12 р. 3 кг ? р. 5 кг ? Цена Количество Стоимость 4 кг ? 12 р. 3 кг ? 5 кг ?
Слайд 8
Подумай и ответь! Циркуль стоит х рублей, а карандаш у рублей. Что означают выражения: x + y 7 x + y 12 x + 2 y x : y y : x
Слайд 9
45 270 32 444 37 582 + + - (270 + 45 32 ) + (582 – 444 : 37 ) 1 440 1 710 12 570 2280 Составьте выражение по схеме и найдите его значение:
Слайд 10
Интернет-источники http://pohudet21vek.ru/wp-content/uploads/2013/02/yabloki.jpg (яблоки ) http://www.liveinternet.ru/users/okluba/post203437747/ ( сливы ) http://jagody-moroz.ucoz.ru/photo/1-0-310-3 (вишня)
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Слайд 1Заполните таблицу: 1 4 7 12 20 1 4 7 12 20 7 10 13 18 26 6 24 42 72 120
Слайд 2
Если c = 20, d = 4, то 2 c – 10 d = 2 · 20 – – 10 · 4 = 0 . Ответ: 0 . 2) Если x = 2, y = 5, то 15 · 2 + 3 · 5 = 45 . Ответ: 45. Вычислите значение выражения 2 c – 10 d при c = 20 , d = 4. 2. Вычислите значение выражения 15 x + 3 y при x = 2 , y = 5 .
Слайд 3
Точка К лежит на отрезке АВ . Найдите длину отрезка АК , если АВ = х см, КВ = 3 см. Составьте выражение и найдите его значение при х = 12; 9. А В К Если х = 12, то х – 3 = 12 – 3 = 9 (см ). Ответ: АК = 9 см . ?см Если х = 9, то х – 3 = 9 – 3= 6 (см). Ответ: АК = 6 см . x 3 см
Слайд 4
Точка К – середина отрезка АВ . Найдите длину отрезка АВ , если КВ = х см. Составьте выражение и найдите его значение при х = 3; 5. А В х см Если х = 3, то 2 х = 2 3 = 6 (см). Ответ: АВ = 6 см. Если х = 5, то 2 х = 2 5 = 10 (см). Ответ: АВ = 10 см. ?см 2 х К
Слайд 5
Найдите периметр треугольника АВС , если АВ = 13 см, ВС = с см, АС = d см. Составьте выражение и найдите его значение при: 1 вариант 2 вариант с = 10 и d = 8 с = 5 и d = 12 13 + с + d 31 3 0 А В С 13 с d
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Слайд 1Свойства сложения Свойства вычитания
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Слайд 1Не мысли надобно учить, а учить мыслить. Э. Кант
Слайд 2
Рассмотрите записи, выберите лишнее. Объясните своё решение. y + 35 k – 15 17 + b d – 27 = 45 c + 16 = 31
Слайд 3
Как найти неизвестное слагаемое? c + х = b Надо из суммы вычесть известное слагаемое. х = b – c
Слайд 4
Как найти неизвестное уменьшаемое? х – с = b Надо к разности прибавить вычитаемое. х = b + c
Слайд 5
Как найти неизвестное вычитаемое? с – х = b Надо из уменьшаемого вычесть разность. х = с – b
Слайд 6
Если в равенство входит буква , то равенство может быть верным при одних значениях этой буквы и неверным при других ее значениях. Например, равенство x + 3 = 7 верно при x = 4 и неверно при x = 2. Уравнение – равенство, содержащее букву, значение которой надо найти. Значение буквы , при котором из уравнения получается верное числовое равенство, называют корнем уравнения . Например, корнем уравнения x + 2 = 5 является число 3. Решить уравнение – значит найти все его корни (или убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня).
Слайд 7
Разделите уравнения на группы, в которых неизвестный компонент находится одинаковым действием. x + 12 = 45 b – 19 = 60 256 – ( y + 112) = 25 60 = b + 19 k – 0 = 92 162 = c – 47 154 + x = 154
Слайд 8
Проверка 1 -я группа x + 12 = 45 4) 60 = b + 19 7) 1 54 + x = 154 2-я группа 2) b – 19 = 60 5) k – 0 = 92 6) 162 = c – 47 Почему уравнение под номером 3 не вошло ни в одну из групп?
Слайд 9
Решим уравнение ( х + 15) + 14 = 56 двумя способами: 1-й способ ( х + 15) + 14 = 56 1-е слагаемое 2-е слагаемое сумма Сначала найдём 1-е слагаемое х + 15: х + 15 = 56 – 14 х + 15 = 42. Найдём неизвестное слагаемое х : х = 42 – 15 х = 27.
Слайд 10
2-й способ ( х + 15) + 14 = 56 Сначала упростим выражение, стоящее в левой части уравнения, использовав сочетательное свойство сложения: х + 15 + 14= 56 х + 29 = 56. Затем найдём неизвестное слагаемое х : х = 56 – 29 х = 27.
Слайд 11
Решим уравнение ( х + 65) – 28 = 45 двумя способами: 1-й способ ( х + 65) – 28 = 45 уменьшаемое вычитаемое разность Сначала найдём неизвестное уменьшаемое х + 65: х + 65 = 45 + 28 х + 65 = 73. Найдём неизвестное слагаемое х : х = 73 – 65 х = 8.
Слайд 12
2-й способ ( х + 65) – 28 = 45 Сначала упростим выражение, стоящее в левой части уравнения, использовав свойства вычитания: х + 65 – 28= 45 х + 37 = 45. Затем найдём неизвестное слагаемое х : х = 45 – 37 х = 8.
Слайд 13
66 – ( х – 13) = 25 Решите уравнения любым способом: (65 – у ) + 19 = 48 ( х + 14) – 5 = 16 54 36 7
Слайд 14
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что … Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 15
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=2#ai:MC900232915|mt:1| (книги, слайд 1 ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=2#ai:MC900382574|mt:1| (книги, слайд 7 ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| (мальчик)
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Слайд 1В спортивном лагере 322 человека. Когда несколько человек ушли в поход, в лагере осталось 275 человек. Сколько человек ушли в поход? Задача
Слайд 2
322 – х = 275 х = 47 Ответ: 47 человек ушли в поход.
Слайд 3
Интернет-источник http :// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ex=2#ai:MC900349093|mt:1| (девочка)
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Слайд 14 7 = 28 множители произведение Вспомним компоненты умножения
Слайд 2
Умножить число m на натуральное число n ─ значит найти сумму n слагаемых, каждое из которых равно m .
Слайд 3
Посмотрите, как расположены круги в первом и во втором случае: Какой вывод можно сделать? 6 2 = 2 6 = 12 12
Слайд 4
Произведение двух чисел не изменяется при перестановке множителей. Переместительное свойство умножения 6 2 = 12 2 6 = 12
Слайд 5
Переместительное свойство умножения
Слайд 6
(5 · 3) · 2 = 5 · (3 · 2) = 30 Сочетательное свойство умножения Чтобы умножить число на произведение двух чисел, можно сначала умножить его на первый множитель , а потом полученное произведение умножить на второй множитель.
Слайд 7
Сочетательное свойство умножения
Слайд 8
Найдите результат умножения: Какой вывод можно сделать? 1 0 = 0 15 = 16 0 = 0 73 = 0 0 0 0
Слайд 9
Найдите результат умножения: Какой вывод можно сделать? 1 6 = 1 19 = 25 1 = 1 73 = 6 19 25 73
Слайд 10
Свойства умножения на 0 и 1
Слайд 11
Интернет-источник http :// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 125 · 4 = 100 125 · 8 = 1 000 2 · 50 = 100 5 · 20 = 100
Слайд 2
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 3
Интернет-источник http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| (мальчик)
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Слайд 1Статистика – наука, которая занимается получением, обработкой и анализом количественных данных о разнообразных массовых явлениях, происходящих в природе и обществе. Слово «статистика» происходит от латинского слова status , которое означает «состояние, положение вещей». Результаты статистических исследований широко используются для практических и научных выводов. Статистические характеристики применяют для нахождения средней урожайности пшеницы с 1 га в данном районе, для исследования заработной платы одной и той же профессии рабочих или цены на рынке на один и тот же товар и т . д . Статистика
Слайд 2
В демографии большую роль играет демографическая статистика, изучающая численность населения, социальный, профессиональный состав, передвижение населения в пределах страны Демографическая статистика
Слайд 3
Год Росстат Институт демографии ООН Год Росстат Институт демографии ООН отчёт прогноз прогноз прогноз отчёт прогноз прогноз прогноз млн чел. млн чел. млн чел. млн чел. млн чел. млн чел. млн чел. млн чел. 1897 67,5 2007 142,2 141,4 1917 91 2008 140,8 1926 92,7 2009 140,2 1939 108,4 2010 139,6 138,7 1959 117,2 2011 139,1 1970 129,9 2020 135,9 130,9 1990 147,7 2025 133,8 125,8 2000 146,9 144,8 2050 98,6 101,5 2005 143,5 141,7 2070 2006 142,8 142,1 2100 79,5 Прогноз численности населения России
Слайд 4
Экономическая статистика Экономическая статистика разрабатывает методы прогнозирования роста или спада производственной продукции, изменение цен, спроса и предложения на товары
Слайд 5
Статистическое наблюдение: сбор информации об изучаемом явлении или процессе Обобщение и систематизация данных Упорядочивание числового ряда Нахождение статистических характеристик Составление таблиц ч астот о тноси- тельных частот Сбор и группировка статистических данных
Слайд 6
Размах Среднее арифметическое Мода Медиана упорядоченного ряда Статистические характеристики ряда чисел
Слайд 7
Средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления суммы этих чисел на число слагаемых Задача Семиклассников попросили ответить, сколько минут в день они тратят на выполнение домашнего задания по алгебре. Получили такие данные: 23, 18, 25, 20, 25, 25, 32. Определить, сколько минут в среднем затратили учащиеся на выполнение домашнего задания. Решение Чтобы ответить на вопрос задачи, надо найти среднее арифметическое. Для этого указанные числа складываем и делим на 7 (количество чисел в ряду): Ответ: 24 минуты.
Слайд 8
1. Дан упорядоченный ряд чисел: 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 39, 39 . 39 – 35 = 4 – размах ряда. 2. 16, 22, 16, 13, 20, 17 . 22 – 13 = 9 – размах ряда . Размахом ряда чисел называется разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел.
Слайд 9
Модой ряда чисел называется число, наиболее часто встречающееся в данном ряду. Ряд чисел может иметь более одной моды или не иметь совсем. 1. В ряду чисел 47, 46, 50, 52, 47, 52, 49, 45, 43, 53 две моды – это числа 47 и 52, так как каждое из этих чисел встречается два раза, а остальные числа встречаются в ряду менее двух раз. 2. В ряду 69, 68, 66, 70, 67, 71, 74, 63, 73, 72 моды нет.
Слайд 10
Медианой упорядоченного ряда чисел с нечётным числом членов называется число, записанное посередине; в ряду с чётным числом членов ─ среднее арифметическое двух чисел, записанных посередине.
Слайд 11
П олигон Д иаграмма Г истограмма круговая столбчатая Сбор и группировка статистических данных
Слайд 12
Месяц I II III IV V VI Число приборов (тыс. шт.) 2 ,3 2,2 2,5 2,6 2,8 1,9 Имеются данные о производстве заводом приборов в первом полугодии (по месяцам): Полигон
Слайд 13
Время, ч 0,5 0,6 0,7 0,8 % 16 21 39 24 На основе изучения затрат времени на изготовление одной детали рабочими цеха составлена таблица относительных частот: Диаграммы
Слайд 14
По четвертным оценкам по математике учащиеся одного класса распределились следующим образом: «5» – 4 ученика, «4» – 10 учеников, «3» – 18 учеников, «2» – 2 ученика. Гистограмма
Слайд 15
Математическая подготовка учащихся (40 чел.) по теме (тест ). Число верно выполненных заданий 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Частота 1 1 1 2 5 6 8 7 5 4 Таблица частот Сбор и группировка статистических данных
Слайд 16
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 17
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8&ex=2#ai:MC900230410|mt:1| (группа людей ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&ex=1#mt:1| (слайд 4 ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 196 конфет разложили поровну в 4 коробки. Сколько конфет лежит в каждой коробке?
Слайд 2
Пусть в каждой коробке лежит х конфет. Тогда, по условию задачи, х 4 = 96. Только одно число при умножении на 4 дает 96. Это число 24. Значит, в каждой коробке лежит 24 конфеты. По заданному произведению и одному из множителей мы нашли неизвестный множитель.
Слайд 3
Действие, с помощью которого по произведению и одному из множителей находят другой множитель, называют делением .
Слайд 4
Вспомним компоненты деления 7 5 = 35 делимое делитель частное
Слайд 5
Свойства деления 1. При делении любого числа на 1 получается это же число. b : 1 = b 2 . При делении числа на это же число получается единица. b : b = 1 3. При делении нуля на число получается нуль. 0 : b = 0 Делить на нуль нельзя !!!
Слайд 6
Как найти неизвестный множитель? Надо произведение разделить на известный множитель 4 x = 144 x = 144 : 4 x = 36
Слайд 7
Как найти неизвестный делитель? Надо делимое разделить на частное 42 : x = 6 x = 42 : 6 x = 7
Слайд 8
Как найти неизвестное делимое? Надо частное умножить на делитель x : 8 = 13 x = 13 8 x = 104
Слайд 9
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 10
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ex=2#ai:MC900349093|mt:1| (девочка ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| ( мальчик ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 1Выполнить деление : 45 : 9 34 : 17 0 : 67 p : p 234 : 1 x : x 567 : 567 с : 1 b : 0 0 : k 13 : 2 24 : 5 26 : 7
Слайд 2
Задача В гости к бабушке пришли 4 внука. Бабушка решила угостить внуков конфетами. В вазочке было 23 конфеты. Сколько конфет достанется каждому внуку, если бабушка предложит поделить конфеты поровну?
Слайд 3
Решение 23 : 4 = 5 (3 остаток). Такая запись указывает, что в делимом 23 содержится 4 раза по 5 и ещё 3 единицы, то есть: 23 = 4 · 5 + 3 делимое делитель неполное частное остаток
Слайд 4
Делимое равно произведению делителя и неполного частного, сложенному с остатком
Слайд 5
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 6
Интернет-источник http :// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 110 см 6 см Р – ? Р = (10 + 6 ) · 2 = 3 2 см Р = 10 + 6 + 10 + 6 = 3 2 см Найдите периметр прямоугольника
Слайд 2
(4 + 5) 3 = 27 4 3 + 5 3 = 27
Слайд 3
Для того чтобы умножить сумму на число , можно умножить на это число каждое слагаемое и сложить получившиеся произведения. Это правило выражает распределительное свойство умножения относительно сложения.
Слайд 4
Распределительный закон:
Слайд 5
Укажите, какой способ решения проще: или (100 + 20) 7 = 120 7 (100 + 20) 7 = 100 7 + 20 7 (300 – 1) 4 = 299 4 (300 – 1) 4 = 300 4 + 1 4
Слайд 6
С помощью распределительного свойства умножения можно упрощать выражения. Например: 3 b + 5 b = (3 + 5) · b = 8 b или 9 b – 6 b = ( 9 – 6) · b = 2 b . Также для упрощения выражений можно применять сочетательное свойство умножения: 3 b 5 6 = (3 5 6) b = 90 b.
Слайд 7
Давайте решим вот такое уравнение: 3 x + 2 x + 7 x = 24. Для упрощения выражения в левой части применяем распределительное свойство умножения относительно сложения: 3 x + 2 x + 7 x = 24 (3 + 2 + 7) x = 24 12 x = 24 x = 24 : 12 x = 2.
Слайд 8
Не решая уравнения, определи, чему равен х : х = 35 х = 8 х = 23 (35 + 23) х = 35 8 + 23 8
Слайд 9
Не решая уравнения, определи, чему равен х : х = 23 х = 5 х = 13 115 х – 92 х = 5 (115 – 92)
Слайд 10
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 11
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=2#ai:MC900412390|mt:1| ( книга и ручка) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| (мальчик) http :// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 1Не решая уравнения, определи, чему равен х : х = 1 х = любое х = 0; х = 1 4 ( х + 7) = 4 х + 28
Слайд 2
Не решая уравнения, определи, чему равен х : х = 2 х = 6 х = 3 (9 + х ) 2 = 9 2 + 2 6
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Слайд 1… ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле … Аристотель
Слайд 2
245 : 7 224 : 16 450 : 18 315 : 15 160 : 8 350 : 25 420 : 28
Слайд 3
О К Д Я Р П 14 15 20 21 25 35 ПОРЯДОК
Слайд 4
2007 · ( 15 315 : 85 – ( 3 806 – 2 215 )) Назовите порядок действий:
Слайд 5
Сложение и вычитание чисел называют действиями первой ступени ( I ), а умножение и деление чисел – действиями второй ступени ( II ). Порядок выполнения действий при нахождении значений выражений определяется следующими правилами: 1. Если в выражении нет скобок и оно содержит действия только одной ступени , то их выполняют по порядку слева направо: а) 8 – 3 + 4 +2 – 6 + 5 = 0; б) 8 3 : 4 : 2 6 5 = 90.
Слайд 6
3. Если выражение содержит скобки, то действия в скобках выполняются в первую очередь. Остальные действия выполняются в соответствии с правилами 1 и 2. г) 36000 : (62 + 14 · 2) – 23 · 5 = 285. 2. Если выражение содержит действия первой и второй ступени и в нём нет скобок, то сначала выполняют действия второй ступени, потом – действия первой ступени. в) 8 – 3 4 : 2 + 6 5 = 32.
Слайд 7
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 8
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=2#ai:MC900439819|mt:1| ( учебник ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 1Произведение 4 4 называют квадратом числа 4 и обозначают 4 2 ( читают: «четыре в квадрате »). 4 2 = 4 4
Слайд 2
Произведение n n называют квадратом числа n и обозначают n 2 ( читают: «эн в квадрате »). n 2 = n n
Слайд 3
Произведение 2 2 2 называют кубом числа 2 и обозначают 2 3 ( читают: «два в кубе »). 2 3 = 2 2 2
Слайд 4
Произведение n n n называют кубом числа n и обозначают n 3 ( читают: «эн в кубе »). n 3 = n n n
Слайд 5
Основание степени Показатель степени Степень
Слайд 6
Если в числовое выражение входят степени чисел, то их значения вычисляют до выполнения остальных действий. Пример. Найдем значение выражения: (2 + 1) 2 5 2 – 4 3 . Решение. (2 + 1) 2 5 2 – 4 3 = 3 2 25 – 64 = 9 25 – 64 = = 225 – 64 = 161.
Слайд 7
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 8
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=2#ai:MC900239929|mt:1| (раскрытая книга ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 19 17 20 25 12 Дина Игорь Иван Эдик Рита V V V V V Игорь прыгнул на 8 раз меньше, чем Эдик. Дина и Рита вместе прыгнули 37 раз. Иван прыгнул на 8 раз больше, чем Дина. Количество прыжков Игоря и Дины различается на 3. Эдик прыгнул на 5 раз больше, чем Дина.
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Слайд 1Как найти площадь прямоугольника, если известны его стороны? Как найти стоимость товара, зная его цену и количество? Как найти пройденный путь, если известны время и скорость движения? S = a ∙ b С = a ∙ n S = v ∙ t Площадь прямоугольника, равна произведению длин его сторон Стоимость равна произведению цены и количества товара Пройденный путь равен произведению скорости и времени движения Как записать эти правила на математическом языке? Формула – это правило, записанное на математическом языке
Слайд 2
P = 2(a + b) S = a ∙ b S = v ∙ t Формула площади прямоугольника Формула периметра прямоугольника Формула пути
Слайд 3
S = v ∙ t t = S : v v = S : t S = v ∙ t 18 км 120 км v = S : t 15 км/ч 6 км/ч 6 м/с t = S : v 4 ч 2 ч 10 мин 60 км 3 ч 60 км/ч 3 600 м Формула пути
Слайд 4
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 5
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900432645|mt:1| (оранжевая книга ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 11 см 1 см Чему равна площадь такого квадрата? Площадь такого квадрата называется квадратным сантиметром.
Слайд 2
Найдите площадь фигуры, изображённой на рисунке, если условиться, что длина стороны каждой клетки равна 1 см.
Слайд 3
Найдите площадь фигуры, изображённой на рисунке, если условиться, что длина стороны каждой клетки равна 1 см.
Слайд 4
Найдите площадь фигуры, изображённой на рисунке, если условиться, что длина стороны каждой клетки равна 1 см.
Слайд 5
Формула площади прямоугольника S = a ∙ b а = S : b b = S : a S 18 км 2 120 мм 2 a 15 c м 6 км 6 м b 4 см 2 см 60 дм 60 см 2 3 км 6 мм 36 м 2
Слайд 6
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 7
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| ( смайлик ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| (мальчик)
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Слайд 11 м 1 м Чему равна площадь такого квадрата? 1 м · 1 м = 1 м 2 Найдем площадь этого квадрата в других единицах измерения . 10 дм · 10 дм = 100 дм 2 100 см · 100 см = 10 000 см 2
Слайд 2
1 м 2 = 1 00 дм 2 1 м 2 = 10 000 см 2 1 дм 2 = 1 дм · 1 дм = = 10 см · 10 см = 100 см 2
Слайд 3
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 4
Интернет-источник http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 2
A B C D M F K L Вершины: A , B , C , D , K , F , M , L . 8
Слайд 3
A B C D M F K L Рёбра : AK , BF , CM , DL , KF , LM , AB , DC , FM , KL , AD , BC . 12
Слайд 4
Противоположные грани прямоугольного параллелепипеда равны. Грани – 6 прямоугольников.
Слайд 5
Куб – это прямоугольный параллелепипед, у которого все измерения одинаковы.
Слайд 6
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 7
Интернет - источники http:// www.galserparikmacher.ru/catalogue/parikmaherskie_instrumentyi_i_aksessuaryi/manikyurno-pedikyurnyie_instrumentyi/item12111?show=print (брусок ) http:// img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/78/743/78743404_Snap_20111004_16h29m33s_ 003 _.png (мыло ) http://www.akaton.ru/images/detailed/94/000048582_b.jpg (коробка ) http://www.blukatik.com/data/big/rubik_cube.png (кубик Рубика ) http://interier-s.ru/d/46543/d/2705.jpg (шкаф ) http://www.md.all.biz/img/md/catalog/21745.jpeg (кирпич ) http://www.informat.ru/catalog/9277/978086/ ( линейка ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 1Единичный куб – это куб, длина ребра которого равна одной единице длины: 1 мм, 1 см, 1 дм , 1 м, 1 км. 1
Слайд 2
Единица измерения объёма – куб с ребром, равным 1. 1 м 3 V = 1 · 1 · 1 = 1 ед 3 В каких единицах ещё можно измерить объём данной фигуры? 10 дм · 10 дм · 10 дм = 1000 дм 3 100 см · 100 см · 100 см = 1 000 000 см 3
Слайд 3
Объём прямоугольного параллелепипеда
Слайд 4
Найдите объём фигур:
Слайд 5
Ответы: V = 6 V = 8 V = 1 V = 72 V = 18 V = 24 V = 4
Слайд 6
Найдите объёмы тел, состоящих из единичных кубов с ребром 1 см:
Слайд 7
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 8
Интернет-источник http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 1У круга есть одна подруга, Знакома всем её наружность, Она идёт по краю круга И называется… окружность.
Слайд 2
О Окружность Круг
Слайд 3
Окружность можно построить с помощью циркуля. Циркуль – это чертёжный инструмент. На одном конце у него игла , на другом – карандаш. Пользоваться им надо осторожно, чтобы не уколоться и не поломать грифель карандаша. Нельзя подносить циркуль иглой к лицу и передавать соседу иглой вперед.
Слайд 4
1. Отметьте в тетради точку и назовите её буквой О . 2. Возьмите циркуль. Иголку поставьте на линейке на ноль , а грифель передвиньте на расстояние 3 см. 3. Поставьте иголку циркуля в точку О, а другой «ножкой» циркуля проведите замкнутую линию. О
Слайд 5
Окружность – это замкнутая линия, состоящая из всех точек плоскости, находящихся на равном расстоянии от данной точки. О
Слайд 6
Точка О называется центром окружности . Отметим на окружности две точки: А и D . Отрезки ОА и О D называются радиусами окружности . Отрезок, соединяющий центр окружности с точкой, лежащей на окружности, называется радиусом . Соединим точки О и A , О и D . О A D
Слайд 7
Продлите отрезок АО до пересечения с окружностью. Обозначьте точку пересечения буквой B . Отрезок А B называется диаметром окружности. Диаметр – это отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через её центр. О A B
Слайд 8
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 9
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C&ex=2#ai:MC900437094| ( циркуль ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&ex=1#ai:MC900440424|mt:1| (смайлик)
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Слайд 1Мама купила арбуз. Разрезала его на 6 равных частей :
Слайд 2
Что такое доля? Каждая из равных частей единицы называется долей. Так как арбуз разрезали на 6 равных частей, значит, его разделили на 6 долей и каждый получил «одну шестую долю арбуза», или « одну шестую арбуза».
Слайд 3
Как записывают доли? Для записи любой доли используют горизонтальную чёрточку. Её называют дробной чертой. Пишут : арбуза .
Слайд 4
Что показывает число под чертой? Число под чертой показывает, на сколько равных частей (долей) разделили единицу. Целое разделили на 4 равные части (доли):
Слайд 5
Половина Самая известная доля – это, конечно, половина. Слова с приставкой «пол-» можно услышать часто: полчаса, полкилометра… Разделили целое на две части – «половина». Долю называют «половина».
Слайд 6
Треть Название доли зависит от того, на сколько равных частей разделили единицу. Разделили на три части – «треть». Долю называют «треть».
Слайд 7
Четверть Если целое разделили на 4 части, то получается , или по-другому говорят: «четверть».
Слайд 8
Как называются другие доли? А если целое разделить на пять, шесть частей? Чтобы назвать доли, пользуются словами «пятая», «шестая».
Слайд 9
Сегодня я узнал… Было интересно… Было трудно… Я выполнял задания… Я понял, что… Теперь я могу… Я почувствовал, что… Я приобрел… Я научился… У меня получилось… Я смог… Я попробую… Меня удивило… Урок дал мне для жизни… Мне захотелось… Рефлексия
Слайд 10
Интернет-источники http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7&ex=2#ai:MC900436903| (арбузная долька ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA&ex=1#ai:MC900349097|mt:1| ( мальчик ) http:// office.microsoft.com/ru/images/results.aspx?qu =%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&ex=2#ai:MC900349093|mt:1| (девочка)
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